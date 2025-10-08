Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori | benvenuta Priscilla!

Comingsoon.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con un annuncio ufficiale, Tony Effe e Giulia De Lellis hanno comunicato che la loro piccola Priscilla è nata! Vediamo insieme le prime parole della coppia!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

giulia de lellis e tony effe sono diventati genitori benvenuta priscilla

© Comingsoon.it - Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori: benvenuta, Priscilla!

In questa notizia si parla di: giulia - lellis

Giulia De Lellis e Tony Effe, vacanze separate: lei zittisce e spiega perché

Giulia De Lellis e Tony Effe in Sicilia: vacanza pre-parto nel resort da quasi 8mila euro a notte

Giulia De Lellis e Tony Effe, i braccialetti dell’estate sono coi cuori (e costano 200 euro)

giulia de lellis tonyGiulia De Lellis ha partorito, Tony Effe papà: "Come ve lo spiego": annuncio, foto e messaggi dei vip - Giulia De Lellis oggi 8 ottobre ha partorito: sui social l'annuncio dell'arrivo di Priscilla. Da libero.it

giulia de lellis tonyGiulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori: benvenuta, Priscilla! - Con un annuncio ufficiale, Tony Effe e Giulia De Lellis hanno comunicato che la loro piccola Priscilla è nata! Scrive comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Giulia De Lellis Tony