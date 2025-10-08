Giulia De Lellis e Tony Effe la prima foto della figlia Priscilla | e il dettaglio non sfugge

Fiocco rosa nel mondo dello spettacolo: è nata Priscilla, la prima figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe. La coppia ha annunciato la lieta notizia sui social con un post che in poche ore ha fatto il giro del web. « Tutto », ha scritto il rapper romano come didascalia a un carosello di immagini che lo ritraggono mentre tiene tra le braccia la neonata, insieme a uno scatto in cui si vede Giulia durante il taglio cesareo. Dopo giorni di indiscrezioni e gossip su un possibile parto già avvenuto, la conferma ufficiale è arrivata nel pomeriggio di mercoledì. Una storia d’amore sotto i riflettori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Giulia De Lellis e Tony Effe, la prima foto della figlia Priscilla: e il dettaglio non sfugge

