Giulia De Lellis e Tony Effe genitori | le prime parole di lei spunta un retroscena

Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori: nasce la piccola Priscilla, l’inizio di una nuova vita. È ufficiale: Giulia De Lellis è diventata mamma. La regina dei social italiani, da anni icona di stile e autenticità, ha accolto tra le sue braccia la sua prima figlia, Priscilla. Una notizia attesa, sussurrata, custodita con amore e discrezione, che segna l’inizio di un capitolo completamente nuovo nella vita della giovane imprenditrice digitale. Leggi anche Grande Fratello, le prime dichiarazioni dei tre opinionisti sul cast Giulia, da tempo al fianco del rapper Tony Effe, aveva raccontato con dolcezza e pudore la sua gravidanza, scegliendo di mostrare solo frammenti di un percorso vissuto in intimità. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Giulia De Lellis e Tony Effe genitori: le prime parole di lei, spunta un retroscena

