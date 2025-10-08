Giulia De Lellis e Tony Effe genitori? Il mistero del parto segreto di Priscilla

Tgcom24.mediaset.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La coppia non ha ancora annunciato sui social la nascita della primogenita, ma le indiscrezioni in Rete si moltiplicano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

giulia de lellis e tony effe genitori il mistero del parto segreto di priscilla

© Tgcom24.mediaset.it - Giulia De Lellis e Tony Effe genitori? Il mistero del parto segreto di Priscilla

In questa notizia si parla di: giulia - lellis

Giulia De Lellis e Tony Effe, vacanze separate: lei zittisce e spiega perché

Giulia De Lellis e Tony Effe in Sicilia: vacanza pre-parto nel resort da quasi 8mila euro a notte

Giulia De Lellis e Tony Effe, i braccialetti dell’estate sono coi cuori (e costano 200 euro)

giulia de lellis tonyGiulia De Lellis ha partorito: la replica con una foto “sospetta” insieme a Tony Effe - Sui social spunta l'indiscrezione bomba dagli esperti di gossip, ma ancora nessun annuncio. Lo riporta donnaglamour.it

giulia de lellis tonyGiulia De Lellis avrebbe partorito in gran segreto: spunta il retroscena sulla nascita di Priscilla - Fonti non confermate parlano del parto di Giulia De Lellis all'ospedale Gemelli di Roma. Lo riporta alfemminile.com

Cerca Video su questo argomento: Giulia De Lellis Tony