Giulia De Lellis e Tony Effe genitori è nata Priscilla | La nostra bambina è qui L' annuncio e le tenere foto di famiglia

Fiocco rosa per Giulia De Lellis e Tony Effe. Mercoledì 8 ottobre 2025 è arrivata una delle cicogne più attese dello showbiz: l'influencer e il rapper sono diventati. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Giulia De Lellis e Tony Effe genitori, è nata Priscilla: «La nostra bambina è qui». L'annuncio e le tenere foto di famiglia

