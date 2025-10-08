Giulia De Lellis è diventata mamma in segreto? La story che smentisce il gossip

Giulia De Lellis sarebbe diventata mamma. A lanciare l’indiscrezione è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, secondo cui l’influencer romana avrebbe partorito la sua prima figlia, Priscilla, lo scorso 7 ottobre al Policlinico Gemelli di Roma. Al momento, però, nessuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. Né un annuncio, né un indizio evidente. Solo ipotesi — e un grande silenzio. O quasi. Nei video più recenti pubblicati dall’influencer, Giulia mostra ancora il pancione: secondo molti, si tratterebbe di contenuti preregistrati, caricati in anticipo per proteggere la privacy familiare e godersi in serenità i primi giorni con la bambina. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Giulia De Lellis è diventata mamma (in segreto)? La story che smentisce il gossip

Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori: è nata Priscilla. L'annuncio del suo arrivo ufficiale è stato dato direttamente da loro sui social: “La nostra bambina é qui E come ve lo spiego …”. Nella foto, condivisa da Giulia De Lellis, la piccola Priscilla - facebook.com Vai su Facebook

Tony Effe e Giulia De Lellis genitori: è nata Priscilla Lo annuncia la neomamma con un post su Instagram - X Vai su X

Giulia De Lellis: «La prevenzione per me è sacra, è il mio appuntamento d’amore per me stessa» - Scelta da The Estée Lauder Companies Italia come madrina della Breast Cancer Campaign - Segnala vanityfair.it

Giulia De Lellis s'incorona "Miss Boss", l'impero dell'influencer mette gli occhi anche su radio, tv e content creator. Ricavi in crescita a 1,46 milioni - La sua società My Gdl cambia nome in Miss Boss srl e amplia le attività: da influencer a manager di creator, tra spettacoli, moda, discografia e ... Riporta affaritaliani.it