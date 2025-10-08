Giulia De Lellis è diventata mamma in segreto? La story che smentisce il gossip

Giulia De Lellis sarebbe diventata mamma. A lanciare l’indiscrezione è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, secondo cui l’influencer romana avrebbe partorito la sua prima figlia, Priscilla, lo scorso 7 ottobre al Policlinico Gemelli di Roma. Al momento, però, nessuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. Né un annuncio, né un indizio evidente. Solo ipotesi — e un grande silenzio. O quasi. Nei video più recenti pubblicati dall’influencer, Giulia mostra ancora il pancione: secondo molti, si tratterebbe di contenuti preregistrati, caricati in anticipo per proteggere la privacy familiare e godersi in serenità i primi giorni con la bambina. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Giulia De Lellis è diventata mamma (in segreto)? La story che smentisce il gossip

