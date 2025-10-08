Giulia De Lellis a un passo dal parto | la foto con Tony Effe smentisce le fake news

Gazzetta.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le voci di un parto in gran segreto, la 29enne ha smentito in modo ironico con una foto insieme al fidanzato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

giulia de lellis a un passo dal parto la foto con tony effe smentisce le fake news

© Gazzetta.it - Giulia De Lellis a un passo dal parto: la foto con Tony Effe smentisce le fake news

In questa notizia si parla di: giulia - lellis

Giulia De Lellis e Tony Effe, vacanze separate: lei zittisce e spiega perché

Giulia De Lellis e Tony Effe in Sicilia: vacanza pre-parto nel resort da quasi 8mila euro a notte

Giulia De Lellis e Tony Effe, i braccialetti dell’estate sono coi cuori (e costano 200 euro)

giulia de lellis passoGiulia De Lellis ha partorito? La foto con Tony Effe smentisce la nascita di Priscilla. Ma c'è chi non ci crede: «Pre-registrata per dare l'esclusiva a un settimanale» - La nascita della figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe è diventata una corsa a chi, sui social, annuncia per primo l'arrivo della piccola. Lo riporta leggo.it

Giulia De Lellis è diventata mamma? Spunta l’indiscrezione clamorosa sui social/ “È nata Priscilla!” - Spunta una nuova indiscrezione sulla nascita della figlia Priscilla: cosa si sa in questo momento ... Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Giulia De Lellis Passo