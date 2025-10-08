Giulia Cirelli | La mia corsa contro il tumore al seno insieme alle Pink Ambassador

“T utti abbiamo due vite: la seconda inizia quando ci rendiamo conto di averne una sola”. È questo oggi il mantra di Giulia Cirelli, una delle Pink Ambassador di Fondazione Veronesi. L’ iniziativa, nata nel 2014, recluta ogni anno donne provenienti da tutta Italia che, dopo avere affrontato un tumore tipicamente femminile, scelgono di mettersi alla prova allenandosi, sotto la guida di un team tecnico d’eccellenza, per correre una gara podistica. Tumore al seno, le nuove tecnologie per la prevenzione X «Era l’inizio del 2017 quando ho scoperto di avere un tumore al seno – racconta oggi Giulia. – Un paio di mesi prima avevo sentito un piccolo nodulo che mi aveva un po’ insospettito ma avendo un seno noduloso e prendendo la pillola, lì per lì non avevo dato molto peso alla cosa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

