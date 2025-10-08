Giudicare non è punire ma permettere di crescere il Tar conferma la bocciatura di una studentessa di liceo | La mancata ammissione è scelta educativa non punizione

Fra i banchi di scuola, a volte, il confine tra bocciatura e crescita personale si fa sottile come una pagina di registro. Il Tar del Veneto, con la sentenza n.17232025, depositata lo scorso 6 ottobre, ha appena ribadito che la non ammissione all’anno successivo non è una semplice punizione, ma un passaggio necessario per garantire agli studenti basi più solide, anche quando le famiglie speravano in un verdetto diverso. Dietro ogni voto, infatti, si cela una responsabilità educativa che non può dissolversi davanti a un ricorso amministrativo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it