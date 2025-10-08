giro di lombardia 2025 ciccone verso il forfait

Roma, 8 ottobre 2025 - Il terzo posto della scorsa edizione, che sarebbe stato seguito dal secondo della Liegi-Bastogne-Liegi 2025 (entrambi alle spalle del solito Tadej Pogacar ), l'aveva consacrato come corridore da corse di un giorno dopo una vita passata a inseguire la classifica generale de i Grandi Giri, un obiettivo tuttora in piedi e con la top 10 rimasta un tabù anche dopo questa stagione: Giulio Ciccone avrebbe voluto agguantare qualcosa di più nell'imminente Giro di Lombardia 2025, in programma sabato 11 ottobre, ma a pochi giorni dall'evento la fumata sembra nera. Le condizioni di Ciccone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

