Giro di Lombardia 2025 Ciccone verso il forfait

Sport.quotidiano.net | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 8 ottobre 2025 - Il terzo posto della scorsa edizione, che sarebbe stato seguito dal secondo della Liegi-Bastogne-Liegi 2025 (entrambi alle spalle del solito Tadej Pogacar ), l'aveva consacrato come corridore da corse di un giorno dopo una vita passata a inseguire la classifica generale de i Grandi Giri, un obiettivo tuttora in piedi e con la top 10 rimasta un tabù anche dopo questa stagione: Giulio Ciccone avrebbe voluto agguantare qualcosa di più nell'imminente Giro di Lombardia 2025, in programma sabato 11 ottobre, ma a pochi giorni dall'evento la fumata sembra nera.   Le condizioni di Ciccone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

giro di lombardia 2025 ciccone verso il forfait

© Sport.quotidiano.net - Giro di Lombardia 2025, Ciccone verso il forfait

In questa notizia si parla di: giro - lombardia

Ritorna il morbillo, la Lombardia tra le regioni più colpite: “Attenti ai viaggi internazionali, ci sono molti focolai in giro”

Richard Carapaz salta la Vuelta a España: “Punto su Giro di Lombardia e Mondiali”

Ciclismo, per Vingegaard niente Mondiali e Giro di Lombardia

Perché Giulio Ciccone non fa il Giro dell’Emilia. A rischio anche il Lombardia - Trek, ha annunciato con un post su Instagram il proprio forfait dal Giro dell'Emilia, che si corre ... oasport.it scrive

giro lombardia 2025 cicconeNon solo Pogacar ed Evenepoel, grandi firme al Giro di Lombardia 2025 - L'annunciato duello fra Tadej Pogacar e Remco Evenepoel sarà il tema principale del Giro di Lombardia, che si disputa sabato ... Come scrive espansionetv.it

Cerca Video su questo argomento: Giro Lombardia 2025 Ciccone