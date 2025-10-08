Giovedì una nuova fiaccolata per la pace in Palestina
Domani, giovedì 9 ottobre 2025 dalle ore 20 alle ore 22, ci sarà in piazza Colombo nel centro di Genova una nuova iniziativa di solidarietà in favore del popolo palestinese: ‘Per la pace in Palestina: fermiamo il massacro’. La manifestazione è stata indetta dalla Uil Liguria ed è patrocinata. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: gioved - nuova
Inaugurazione della nuova Aula Consiliare del Comune di Pimonte Giovedì 9 ottobre 2025 – Ore 17:00 Casa Comunale – Pimonte Il Sindaco Francesco Somma e l’Amministrazione Comunale sono lieti di invitare la cittadinanza a un momento di altissi - facebook.com Vai su Facebook
Stasera nuova fiaccolata per Gaza e la Flotilla, veglia per la pace in duomo - Obiettivo superare quota 50mila: appuntamento alle 19 davanti alla sede di Music for peace. Secondo rainews.it
Genova, fiaccolata e veglia per la pace a sostegno della popolazione di Gaza - Meta description: A Genova, sabato 27 settembre, una fiaccolata partirà da Music for Peace per sostenere Gaza e si unirà alla veglia di preghiera per la pace in Cattedrale guidata dall’arcivescovo Tas ... ligurianotizie.it scrive