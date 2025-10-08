Giovanni Pisano | A Zeman devo tantissimo dagli inizi sui campi di terra a capocannoniere in Serie B
Giovanni Pisano a Fanpage.it racconta il suo attuale ruolo dirigenziale nella squadra della sua città, Siracusa, e ripercorre la sua carriera calcistica: dagli inizi sui campi polverosi della Sicilia alla chiamata di Zeman per la Serie A e il titolo di capocannoniere in Serie B con la maglia della Salernitana. 🔗 Leggi su Fanpage.it
