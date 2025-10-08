Bologna, 8 ottobre 2025 – Piazza Maggiore blindata. Chiusa su tutti i lati, circondata da mezzi della polizia, dei carabinieri e della Guardia di Finanza. Le forze sono arrivate subito dopo che il primo gruppo di attivisti pro-Pal, circa una sessantina di persone, è arrivato con bandiere e striscioni alla fontana del Nettuno, dove c’erano ad attenderli gli agenti della Digos e del Nucleo informativo dei carabinieri. I manifestanti sapevano già che non avrebbero dovuto parlare né muoversi, visto che la manifestazione, indetta per celebrare il massacro del 7 ottobre e per la resistenza palestinese, era stata vietata addirittura dal Viminale, seguito da un provvedimento formale del questore Antonio Sbordone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giovani palestinesi, corteo choc a Bologna: la polizia li contiene in piazza, poi cariche e idranti in via Rizzoli