Giovani laureati | media europea 44% da Bruxelles a Stoccolma la percentuale sale al 57,5% E l’Italia? In alcune Regioni non si va oltre il 26,5%
Nel 2024, il 44,2% dei giovani europei tra i 25 e i 34 anni ha raggiunto un titolo di istruzione terziaria, questi i dati forniti da Eurostat. È un dato vicino, ma non ancora allineato, all'obiettivo che l'Unione Europea si è posta per il 2030: arrivare al 45% su scala continentale. Ma guardando nel dettaglio alle singole regioni, le differenze sono forti. Alcune aree hanno già superato da tempo quella soglia. Altre, invece, sembrano ancora molto lontane.
In questa notizia si parla di: giovani - laureati
