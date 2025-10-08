Giovani laureati | media europea 44% da Bruxelles a Stoccolma la percentuale sale al 57,5% E l’Italia? In alcune Regioni non si va oltre il 26,5%

Nel 2024, il 44,2% dei giovani europei tra i 25 e i 34 anni ha raggiunto un titolo di istruzione terziaria, questi i dati forniti da Eurostat. È un dato vicino, ma non ancora allineato, all’obiettivo che l’Unione Europea si è posta per il 2030: arrivare al 45% su scala continentale. Ma guardando nel dettaglio alle singole regioni, le differenze sono forti. Alcune aree hanno già superato da tempo quella soglia. Altre, invece, sembrano ancora molto lontane. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it