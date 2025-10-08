Giovani giornalisti crescono a Piacenza il laboratorio EUthentic Voices

Ilpiacenza.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cuore del progetto EUthentic Voices, promosso dal Consorzio Solco con il sostegno del Comune di Piacenza e della Regione Emilia Romagna, nell'ambito del bando per la promozione della cittadinanza europea (legge regionale 162008) è costituito da tre workshop di giornalismo partecipativo, cui. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giovani - giornalisti

'Creazy Academy', nasce a Terni il primo percorso gratuito per giovani creator, giornalisti digitali e storyteller del territorio

Poste Italiane cerca giovani talenti giornalisti per il Tg Poste 2025

I ”Giovani Giornalisti“ in visita a Sistema Ambiente

Cerca Video su questo argomento: Giovani Giornalisti Crescono Piacenza