Giovani giornalisti crescono a Piacenza il laboratorio EUthentic Voices
Il cuore del progetto EUthentic Voices, promosso dal Consorzio Solco con il sostegno del Comune di Piacenza e della Regione Emilia Romagna, nell'ambito del bando per la promozione della cittadinanza europea (legge regionale 162008) è costituito da tre workshop di giornalismo partecipativo, cui. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: giovani - giornalisti
'Creazy Academy', nasce a Terni il primo percorso gratuito per giovani creator, giornalisti digitali e storyteller del territorio
Poste Italiane cerca giovani talenti giornalisti per il Tg Poste 2025
I ”Giovani Giornalisti“ in visita a Sistema Ambiente
La premiazione il 23 ottobre nell’ambito delle giornate di Torino per i giovani giornalisti - facebook.com Vai su Facebook