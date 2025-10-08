Arezzo, 8 ottobre 2025 – Federfarma Arezzo esprime il suo forte rammarico per il mancato reale avvio della sperimentazione della Farmacia dei Servizi nella Regione Toscana e chiede risposte concrete alla stessa Regione Toscana su alcuni importanti quesiti: Quale sarà il destino di questi servizi indispensabili per il cittadino una volta terminata la tempistica della sperimentazione al 31 dicembre 2025? Perché la Regione Toscana non ha rispettato l’iter normativo da lei stessa approvato insieme a tutte le altre Regioni in Conferenza Stato-Regioni perdendo di fatto più di un anno di tempo? Perché sono stati considerati solo due servizi e non tutto il “pacchetto” previsto dalla normativa nazionale? “Riteniamo doveroso - spiega Roberto Giotti presidente di Federfarma Arezzo - che la Regione risponda in tempi brevi perché è nel diritto dei cittadini essere informati sul destino di una parte importante della sanità toscana, considerando anche il fatto dell’imperdonabile esclusione delle Farmacie Territoriali dal Piano sanitario regionale 2024-2026 da parte della stessa Regione”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giotti: “La mancata sperimentazione effettiva della farmacia dei servizi: un fallimento politico della Regione”