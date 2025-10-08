Tempo di lettura: 2 minuti I percorsi diagnostici e terapeutici di ultima generazione nel trattamento delle patologie del bambino saranno al centro del Congresso “ Giornate Pediatriche Casertane ”, patrocinato dall’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta e organizzato dall’Unità operativa di Pediatria, diretta dal prof. Felice Nunziata, presidente del meeting. L’appuntamento è per sabato, 11 ottobre, ore 9, al Grand Hotel Vanvitelli di San Marco Evangelista. “ Il tradizionale incontro annuale con le Giornate Pediatriche Casertane -sottolinea il direttore generale dell’AORN di Caserta, Gennaro Volpe- è parte integrante, per la sua finalità di implementare conoscenze e competenze, dell’impegno quotidiano con cui la Pediatria del nostro Ospedale assicura un’assistenza sanitaria a misura di bambino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giornate Pediatriche Casertane: intelligenza artificiale e ultime novità nella cura delle patologie del bambino