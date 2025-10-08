Giornate FAI un weekend per esplorare la riserva di Sassoguidano

Situata nella media valle del Panaro, nel comune modenese di Pavullo nel Frignano, una balza rocciosa emerge dal bosco, allungandosi tra pareti creando un vero e proprio altopiano. E' la riserva di Sassoguidano che tutela oltre all'altopiano boscato, l'imponente dorsale accidentata del Cinghio di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: giornate - weekend

Previsioni traffico autostrade nel weekend 19 e 20 luglio, quando partire: giornate da bollino rosso e giallo

Previsioni traffico autostrade nel weekend 26 e 27 luglio, quando partire: giornate da bollino rosso e giallo

Previsioni traffico autostrade nel weekend del 2 e 3 agosto, quando partire: giornate da bollino rosso e nero

TORNANO LE GIORNATE FAI D'AUTUNNO Il prossimo weekend l'iniziativa che apre al pubblico palazzi spesso inaccessibili al pubblico. A Povo si potrà visitare Villa Gherta di proprietà dell'università di Trento - facebook.com Vai su Facebook

Giornate FAI d’Autunno 2025: alla scoperta di Giaglione - GIAGLIONE – Tornano sabato 11 e domenica 12 ottobre le attesissime Giornate FAI d’Autunno, giunte alla quattordicesima edizione e organizzate dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS. Lo riporta lagendanews.com

Giornate FAI d’autunno: i luoghi da visitare in Italia l’11 e 12 ottobre 2025 - In occasione del 50° anniversario del Fondo Ambiente Italiano, sono tantissime le aperture eccezionali di alcuni dei Beni FAI. Scrive siviaggia.it