giornate fai sei gioielli da scoprire visite alla mordani e alla classense

Sabato e domenica su tutto il territorio nazionale saranno aperti al pubblico 700 luoghi da riscoprire grazie alle giornate Fai d'autunno. La delegazione Fai di Ravenna con i gruppi Fai Ponte fra culture, Faenza e Lugo partecipano all'iniziativa proponendo la visita di sei luoghi del patrimonio storico e artistico locale. A Ravenna la storica scuola elementare Filippo Mordani, scelta in quanto luogo di memoria civica, aprirà le porte sabato dalle 15 alle 17 e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. "Intitolata a un illustre ravennate del Risorgimento, la scuola Mordani rappresenta un luogo di crescita e istruzione per diverse generazioni di cittadini.

