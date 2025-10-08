Giornate Fai sei gioielli da scoprire Visite alla Mordani e alla Classense
Sabato e domenica su tutto il territorio nazionale saranno aperti al pubblico 700 luoghi da riscoprire grazie alle giornate Fai d’autunno. La delegazione Fai di Ravenna con i gruppi Fai Ponte fra culture, Faenza e Lugo partecipano all’iniziativa proponendo la visita di sei luoghi del patrimonio storico e artistico locale. A Ravenna la storica scuola elementare Filippo Mordani, scelta in quanto luogo di memoria civica, aprirà le porte sabato dalle 15 alle 17 e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. "Intitolata a un illustre ravennate del Risorgimento, la scuola Mordani rappresenta un luogo di crescita e istruzione per diverse generazioni di cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
