Giornate FAI due giorni di visite straordinarie a Palazzo Ducale

Modenatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le Giornate FAI, l'Accademia Militare di Modena aprirà eccezionalmente le porte del palazzo ducale: sarà possibile visitare parte di una delle regge più imponenti del nord Italia, normalmente chiusa al pubblico. La visita partirà dall'ex-giardino di Corte in Corso Canalgrande. Da qui si. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornate - giorni

Serie A, le giornate dopo la sosta: due derby in sette giorni

Crisi Stellantis: “Nel 2025 lavorati a Piedimonte solo 70 giorni con ben 74 giornate di stop”

Giornate Europee del Patrimonio, due giorni di visite alla scoperta dei tesori di Prato

giornate fai due giorniTornano la Giornate FAI d’Autunno: per due giorni riapre Villa Verdi - Anche per l'edizione 2025 si torna alla grande festa di piazza delle Giornate FAI: l'apertura a cura della Delegazione FAI Piacenza e dei suoi Gruppi ... Scrive piacenzasera.it

Giornate d’autunno e Tre giorni per il giardino: è ricco l’ottobre del FAI - Un ottobre da vivere all’insegna della scoperta: il Fondo per l’Ambiente Italiano apre centinaia di luoghi straordinari, tra architettura, storia e natura, e invita i visitatori a riscoprire l’Italia ... Riporta iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Giornate Fai Due Giorni