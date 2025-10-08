Giornate FAI d’Autunno un itinerario nel cuore dell’Irpinia

Tempo di lettura: 5 minuti L’11 e il 12 ottobre prossimi, la provincia di Avellino parteciperà all’edizione 2025 delle Giornate FAI d’Autunno, l’appuntamento nazionale che da oltre quarant’anni invita cittadini e visitatori a interrogarsi sul senso del patrimonio culturale italiano. Quest’anno, la Delegazione FAI di Avellino ha scelto due località contigue ma diverse per storia e vocazione: Atripalda e Santa Lucia di Serino. Sei i luoghi coinvolti, tra chiese, monasteri e palazzi, che costituiscono un itinerario di conoscenza, più che di semplice visita. L’iniziativa, come di consueto, avrà come protagonisti gli “Apprendisti Ciceroni”, studenti che accompagnano il pubblico alla scoperta dei luoghi aperti dal FAI. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giornate FAI d’Autunno, un itinerario nel cuore dell’Irpinia

In questa notizia si parla di: giornate - autunno

