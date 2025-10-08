Giornate ' Fai' d’Autunno | cultura arte e scoperta tra Caserta Maddaloni e Riardo

È stato presentato nella splendida cornice della Biblioteca Comunale di Maddaloni il programma ufficiale della XIV edizione delle Giornate FAI d’Autunno 2025, organizzata dal Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con la Regione Campania, i Comuni coinvolti e le scuole del territorio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Tornano le giornate Fai d’Autunno: porte aperte alla Villa di Giuseppe Verdi

Usai (Fai): “Giornate Autunno festa di valori culturali”

Fai, Giornate d'autunno: apre anche il palazzo del Viminale

? Giornate FAI d’Autunno 2025 Sabato 11 e domenica 12 ottobre oltre 700 luoghi aprono le porte in 350 città, tra cui Torino. Un weekend per scoprire il patrimonio nascosto del territorio. https://eventi.comune.torino.it/calendario/giornate-del-fai-dautunno/ - X Vai su X

Tornano le Giornate FAI d’Autunno 2025! Sabato 11 e domenica 12 ottobre potrai scoprire luoghi solitamente chiusi al pubblico, tra storia, natura e meraviglia. 11–12 ottobre 2025 | Info. - facebook.com Vai su Facebook

Giornate FAI d’Autunno 2025, dal Viminale al Criptoportico: ecco i luoghi più insoliti e curiosi da vedere l’11 e il 12 ottobre – LA GUIDA - Fontana di Trevi, Palazzo Mondadori, Villa Verdi e altri tesori nascosti aprono al pubblico per celebrare i 50 anni del FAI ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Giornate Fai autunno 2025: guida ai tesori tutti da scoprire - Sabato 11 e domenica 12 ottobre saranno 37 i luoghi aperti in occasione della 14esima edizione della kermesse culturale dedicata alle bellezze nel nostro territorio, che compie 50 anni. Segnala ilrestodelcarlino.it