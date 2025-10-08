Giornate Fai d’autunno Alla scoperta dei tesori dei conti Aventi

di Anna Marchetti E’ una novità assoluta l’apertura al pubblico di uno degli edifici storici più belli di Fano: palazzo Saladini Ferri o palazzo Aventi, in piazza Costanzi 20, per la prima volta, sabato e domenica (con orario 10-1215-18), accoglierà i visitatori in occasione delle Giornate Fai d’Autunno. All’edificio settecentesco della famiglia Aventi, proprietaria e residente nel palazzo si accede "dal maestoso portone d’ingresso in pietra arenaria – spiega la presidente del Fai Fano, Anna Siccoli – che attraverso l’atrio conduce al giardino interno. Al piano superiore – il piano nobile – ci si addentra nel vasto palazzo con il grande e maestoso salone centrale o nel salotto con architrave affiancato da colonne composite". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giornate Fai d’autunno. Alla scoperta dei tesori dei conti Aventi

