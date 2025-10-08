Giornate FAI d’Autunno 2025 | un viaggio collettivo nel cuore dell’Italia più autentica

Tarantini Time Quotidiano L’XIV edizione dell’evento nazionale apre oltre 700 luoghi straordinari in 350 città, sabato 11 e domenica 12 ottobre. In Puglia, come in tutto il Paese, un invito a scoprire e a sostenere il patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Sabato 11 e domenica 12 ottobre torna uno degli appuntamenti più amati e attesi del calendario culturale italiano: le  Giornate FAI d’Autunno, giunte alla  XIV edizione. Promosse dal  FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, le Giornate rappresentano un grande evento di partecipazione collettiva, occasione di scoperta, conoscenza e sostegno al patrimonio culturale e paesaggistico del Paese. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

