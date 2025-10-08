Giornata mondiale insegnanti premio città di Torgiano agli studenti
In occasione della giornata mondiale degli insegnanti é stato consegnato il “Premio città di Torgiano”. Alla sua prima edizione, il riconoscimento è destinato agli studenti degli istituti scolastici con sede nel territorio comunale che si sono particolarmente distinti per impegno e risultati nel. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
