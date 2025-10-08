Giornata mondiale delle sindromi Pans Pandas | i vigili del fuoco illuminano di verde la centrale

Parmatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione delle celebrazioni per la giornata mondiale della consapevolezza delle sindromi PANS PANDAS, come già avvenuto negli scorsi anni, i Vigili del fuoco di Parma nella notte fra il 9 e il 10 ottobre illumineranno di luce verde la sede Centrale di via Chiavari per sensibilizzare e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornata - mondiale

31 Luglio, Giornata Mondiale dell’Orgasmo – Il Manuale di Sopravvivenza per l’Uomo Moderno.

19 agosto, giornata mondiale della fotografia. Gli scatti spettacolari: il Monviso da Livorno e la Vespucci dal Forte

Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"

giornata mondiale sindromi pans'Il tempo è adesso' il 9 ottobre giornata mondiale pans pandas - In occasione della Giornata Mondiale PANS PANDAS del 9 ottobre, l'Associazione Genitori PANS PANDAS BGE ODV annuncia un fitto calendario di eventi medico- ansa.it scrive

giornata mondiale sindromi pans“Il tempo è adesso”: il 9 ottobre torna la Giornata Mondiale PANS/PANDAS - In occasione del 9 ottobre, Giornata Mondiale PANS/PANDAS, l' Associazione Genitori PANS PANDAS BGE ODV annuncia un fitto calendario di eventi medico- Secondo osservatoriomalattierare.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Mondiale Sindromi Pans