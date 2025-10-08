Giornata mondiale delle sindromi Pans Pandas | i vigili del fuoco illuminano di verde la centrale
In occasione delle celebrazioni per la giornata mondiale della consapevolezza delle sindromi PANS PANDAS, come già avvenuto negli scorsi anni, i Vigili del fuoco di Parma nella notte fra il 9 e il 10 ottobre illumineranno di luce verde la sede Centrale di via Chiavari per sensibilizzare e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: giornata - mondiale
31 Luglio, Giornata Mondiale dell’Orgasmo – Il Manuale di Sopravvivenza per l’Uomo Moderno.
19 agosto, giornata mondiale della fotografia. Gli scatti spettacolari: il Monviso da Livorno e la Vespucci dal Forte
Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"
Pubblicato il numero di Migranti Press dedicato alla Giornata Mondiale del migrante e del rifugiato 2025 - facebook.com Vai su Facebook
UE, Cisl: “Nella giornata mondiale per il Lavoro Dignitoso, la CISL ribadisce la centralità dell’occupazione di qualità nelle politiche europee ed internazionali. Condividiamo la manifestazione della Confederazione europea dei sindacati oggi a Vienna per chie - X Vai su X
'Il tempo è adesso' il 9 ottobre giornata mondiale pans pandas - In occasione della Giornata Mondiale PANS PANDAS del 9 ottobre, l'Associazione Genitori PANS PANDAS BGE ODV annuncia un fitto calendario di eventi medico- ansa.it scrive
“Il tempo è adesso”: il 9 ottobre torna la Giornata Mondiale PANS/PANDAS - In occasione del 9 ottobre, Giornata Mondiale PANS/PANDAS, l' Associazione Genitori PANS PANDAS BGE ODV annuncia un fitto calendario di eventi medico- Secondo osservatoriomalattierare.it