Giornata mondiale della vista 2025 | visite gratuite in città

Ogni anno, il secondo giovedì di ottobre, ricorre la giornata mondiale della vista. Il 9 ottobre a Pescara, in piazza della Rinascita, sarà possibile aderire all’iniziativa per fare prevenzione delle malattie oculari, con visite gratuite e momenti informativi aperti alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Il 9 ottobre è la “Giornata Mondiale della Vista” - La Giornata Mondiale della Vista si celebra il 9 ottobre, all'interno del mese interamente dedicato alla prevenzione oculare. Secondo rainews.it

Giornata della Vista, iniziative nelle città trapanesi e al Professionale di Marsala - La Sezione territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Trapani (UICI), in collaborazione con IAPB Italia Onlus e ... Segnala itacanotizie.it