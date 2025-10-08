Giornata mondiale della salute mentale e dei senza tetto | sul grande schermo del Cinema Fulgor San Damiano

In occasione della Giornata Mondiale della salute mentale e dei senza tetto, il Cinema Fulgor ospita un evento speciale dedicato all’inclusione e alla riflessione sociale.Venerdì 10 ottobre alle ore 17:30 verrà proiettato “San Damiano”, il nuovo film dei registi Gregorio Sassoli e Alejandro. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

