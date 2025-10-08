Giornata mondiale della salute mentale del 10 ottobre | ad Arezzo H Open Day e attività sul territorio

Arezzo, 8 ottobre 2025 – Una serie di iniziative sul tutto il territorio vedranno impegnata la ASL Toscana sud est in occasione della giornata mondiale della salute mentale del prossimo 10 ottobre. Un’occasione preziosa per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della diagnosi precoce, per favorire l’accesso alle cure e aiutare a superare paure e pregiudizi legati alla salute mentale. All'ospedale San Donato di Arezzo, aderente alla rete degli Ospedali Bollino Rosa di Fondazione Onda ETS, sarà possibile accedere gratuitamente a visite specialistiche psichiatriche in presenza previo appuntamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giornata mondiale della salute mentale del 10 ottobre: ad Arezzo (H) Open Day e attività sul territorio

