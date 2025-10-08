Giornata mondiale della Salute Mentale confronto e testimonianze all' Anfiteatro

Casertanews.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre all’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, si vivrà una mezza giornata di testimonianze, dialogo e confronto aperto sui temi del lavoro, della disabilità e dello stigma. L’iniziativa, che svolgerà in collegamento. 🔗 Leggi su Casertanews.it

