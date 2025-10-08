Giornata mondiale della Menopausa | l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche apre le porte con i Bollini Rosa

ANCONA – In occasione della Giornata mondiale della menopausa, in programma sabato 18 ottobre, l’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, aderente alla rete dei Bollini Rosa, parteciperà all’(H) Open weekend sulla menopausa dal 17 al 19 ottobre, promosso dalla Fondazione Onda ETS, offrendo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: giornata - mondiale

31 Luglio, Giornata Mondiale dell’Orgasmo – Il Manuale di Sopravvivenza per l’Uomo Moderno.

19 agosto, giornata mondiale della fotografia. Gli scatti spettacolari: il Monviso da Livorno e la Vespucci dal Forte

Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"

Pubblicato il numero di Migranti Press dedicato alla Giornata Mondiale del migrante e del rifugiato 2025 - facebook.com Vai su Facebook

UE, Cisl: “Nella giornata mondiale per il Lavoro Dignitoso, la CISL ribadisce la centralità dell’occupazione di qualità nelle politiche europee ed internazionali. Condividiamo la manifestazione della Confederazione europea dei sindacati oggi a Vienna per chie - X Vai su X

Open Weekend Onda: visite e incontri gratuiti sulla menopausa a Mondovì e Saluzzo - Dal 17 al 19 ottobre l’Ospedale di Mondovì e quello di Saluzzo aderiscono all’(H) Open Weekend Onda dedicato alla salute e alla menopausa ... Come scrive ideawebtv.it

Menopausa, aperte prenotazioni per l'open weekend 17-19 ottobre - In occasione della Giornata mondiale della menopausa, che si celebra il 18 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l'(H) Open weekend sulla menopausa dal 17 al 19 ottobre con gli ospedali Bollino rosa, ... Si legge su ansa.it