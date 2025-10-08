Giornata delle Ville Venete tutti gli appuntamenti della quarta edizione a Padova

Dal 17 al 19 ottobre 2025 torna l'appuntamento con la Giornata delle Ville Venete: un lungo weekend tra arte, storia ed esperienze da vivere nelle più affascinanti dimore del Veneto. Scopri tutte le attività in programma e lasciati ispirare.A PadovaLe esperienze a Padova

Texture a Villa Molin – Vino e tessuti, intrecci di storie e sensazioni per la Giornata delle ville venete

In questa giornata di ottobre, in cui si è concluso il primo viaggio del Corriere della Sera, in collaborazione con IO DONNA, ideato dall'associazione per le Ville Venete, AVV é stata impegnata su molti fronti. Questa mattina, al Castello di San Pelagio, si è ten

La giornata delle ville venete, porte aperte tra visite ed esperienze uniche - Un imponente patrimonio storico e architettonico, costituito da oltre 3800 realtà censite in Veneto, 500 in Friuli e che ha tanto da raccontare.