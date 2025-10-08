Giornata della vista Visite e screening dalle Scotte all’Asl

Domani ricorre la Giornata mondiale della vista, sostenuta da Oms, con il coordinamento dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, attraverso momenti di sensibilizzazione organizzati dalle strutture territoriali. Molte malattie oculari i possono affacciarsi e progredire senza sintomi e, se non diagnosticate in tempo, possono compromettere la capacità visiva e la qualità della vita. In occasione della Giornata Mondiale, l’Uici sezione di Siena, con l’Oculistica dell’AouS, organizza incontri, visite e punti informativi per promuovere la cultura della prevenzione delle malattie oculari. Nello specifico, domani all’istituto Sarrocchi a Siena, si terrà un incontro sul tema rivolto a studenti e docenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giornata della vista. Visite e screening dalle Scotte all’Asl

In questa notizia si parla di: giornata - vista

Juventus-Kolo Muani: i nodi da sciogliere in vista della prima giornata di Serie A | CM.IT

Juventus, i bianconeri confermano di essere il traino del campionato: quella contro il Parma è stata la partita più vista della prima giornata di Serie A

ASCOLTI SERIE A 2° GIORNATA: INTER-UDINESE LA PIÙ VISTA, SEGUONO LA JUVENTUS E IL MILAN

Le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo in vista della settima giornata - facebook.com Vai su Facebook

GIORNATA MONDIALE DELLA VISTA: OPEN DAY A FERRARA CON VISITE OCULISTICHE GRATUITE IL 9 OTTOBRE . Leggi qui la notizia https://tinyurl.com/yucfxn2w - X Vai su X

Giornata della vista. Visite e screening dalle Scotte all’Asl - Domani ricorre la Giornata mondiale della vista, sostenuta da Oms, con il coordinamento dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, attraverso momenti di sensibilizzazione organizzati dalle ... Come scrive lanazione.it

Giornata mondiale della Vista: screening gratuiti in programma il 9 e 10 ottobre - Le giornate dedicate agli screening si terranno mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre 2025 e sono rivolte a persone di età superiore ai 40 anni, che non abbiano patologie oculari in corso e non si siano ... Come scrive corrieredimaremma.it