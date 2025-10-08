Giornata della salute mentale appuntamento collettivo il 10 ottobre nell’atrio del Dea del Vito Fazzi

LECCE - In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, il dipartimento di Salute mentale della Asl di Lecce promuove un’iniziativa pubblica aperta a tutta la cittadinanza dal titolo: “Fuori Traccia 2025 - la salute mentale è bene comune”, in collaborazione con Big Sur Ets, Salomè OdV. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

