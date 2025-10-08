Giornata della salute mentale appuntamento collettivo il 10 ottobre nell’atrio del Dea del Vito Fazzi
LECCE - In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, il dipartimento di Salute mentale della Asl di Lecce promuove un’iniziativa pubblica aperta a tutta la cittadinanza dal titolo: “Fuori Traccia 2025 - la salute mentale è bene comune”, in collaborazione con Big Sur Ets, Salomè OdV. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: giornata - salute
Giornata del Self-care, prendersi cura della salute anche in vacanza
Giornata mondiale del cane 2025, salute e benessere: 6 falsi miti da sfatare e i consigli del veterinario
Giornata mondiale della fisioterapia, in Sicilia una rete per invecchiare bene e in salute
Prevenire è vivere – Giornata mondiale della salute mentale ? ?Venerdì 10 ottobre, dalle 9:30 alle 18:00, il Municipio Roma XI ha organizzato una giornata di confronto dedicata alla salute mentale per tutte le età. Istituzioni, professionisti e cittadini si i - facebook.com Vai su Facebook
GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE MENTALE ? 9 ottobre, dalle 9.00 alle 13.00 ROMA Il mondo cambia e con esso i bisogni di salute mentale. Nuove fragilità, nuove risposte, nuove prospettive. Più info: http://motoresanita.it - X Vai su X
(H)Open Day Salute Mentale all'ospedale Ponte a Niccheri - Firenze – Aderisce con due appuntamenti l’ospedale Santa Maria Annunziata (Ponte a Niccheri) all’ (H)Open Day Salute Mentale organizzato da Fondazione Onda in occasione della Giornata mondiale della ... Da nove.firenze.it
Giornata mondiale della salute mentale: servizi e associazioni si confrontano su esperienze di gruppo - La Asl Toscana sud est organizza a Grosseto un incontro in occasione della Giornata mondiale per la salute mentale ... Scrive grossetonotizie.com