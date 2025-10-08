Giornata del malato reumatico Tonolo Anmar ' 40 anni insieme per vincere'

Iltempo.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 8 ott. (Adnkronos Salute) - Negli ultimi 4 decenni le prospettive dei pazienti con malattia reumatologica - oltre 5 milioni di italiani - sono decisamente migliorate anche grazie alle innovazioni giunte dalla ricerca. Molte patologie vengono cronicizzate e i nuovi trattamenti e terapie garantiscono pure una buona qualità di vita quotidiana. Tuttavia, molti aspetti dell'assistenza socio-sanitaria devono essere migliorati: la continuità di cura, l'integrazione ospedale-territorio; l'accesso alle nuove terapie; la creazione o potenziamento delle Reti reumatologiche regionali. Per tenere accesi i riflettori su questa realtà, anche quest'anno l'Associazione nazionale malati reumatici (Anmar Odv) promuove in Italia la Giornata mondiale del malato reumatico che si celebra il 12 ottobre. 🔗 Leggi su Iltempo.it

giornata del malato reumatico tonolo anmar 40 anni insieme per vincere

© Iltempo.it - Giornata del malato reumatico, Tonolo (Anmar) '40 anni insieme per vincere'

In questa notizia si parla di: giornata - malato

giornata malato reumatico tonoloPazienti, clinici e istituzioni insieme per la Giornata Mondiale del Malato Reumatico - Un convegno a Roma anticipa le celebrazioni per la ricorrenza, il prossimo 12 ottobre. Riporta repubblica.it

Malattie reumatiche: al via progetto fotografico sul web per sensibilizzare - In occasione della prossima giornata mondiale del Malato Reumatico la Società Italiana di Reumatologia invita tutti ad aderire al progetto fotografico “Alza le braccia e scatta una foto”. Come scrive quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Malato Reumatico Tonolo