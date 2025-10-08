Giornata del malato reumatico Tonolo Anmar ' 40 anni insieme per vincere'
Roma, 8 ott. (Adnkronos Salute) - Negli ultimi 4 decenni le prospettive dei pazienti con malattia reumatologica - oltre 5 milioni di italiani - sono decisamente migliorate anche grazie alle innovazioni giunte dalla ricerca. Molte patologie vengono cronicizzate e i nuovi trattamenti e terapie garantiscono pure una buona qualità di vita quotidiana. Tuttavia, molti aspetti dell'assistenza socio-sanitaria devono essere migliorati: la continuità di cura, l'integrazione ospedale-territorio; l'accesso alle nuove terapie; la creazione o potenziamento delle Reti reumatologiche regionali. Per tenere accesi i riflettori su questa realtà, anche quest'anno l'Associazione nazionale malati reumatici (Anmar Odv) promuove in Italia la Giornata mondiale del malato reumatico che si celebra il 12 ottobre. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Giovedì 9 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale del Malato Reumatico e del Quarantennale di ANMAR, si terrà presso la Sala Tatarella della Camera dei deputati l'evento promosso su iniziativa dell'On. Luciano Ciocchetti.
Papa Leone XIV sceglie il tema per la Giornata Mondiale del Malato 2026: "La compassione del samaritano".
Pazienti, clinici e istituzioni insieme per la Giornata Mondiale del Malato Reumatico - Un convegno a Roma anticipa le celebrazioni per la ricorrenza, il prossimo 12 ottobre.
Malattie reumatiche: al via progetto fotografico sul web per sensibilizzare - In occasione della prossima giornata mondiale del Malato Reumatico la Società Italiana di Reumatologia invita tutti ad aderire al progetto fotografico "Alza le braccia e scatta una foto".