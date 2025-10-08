Giornata del malato reumatico Tonolo Anmar ' 40 anni insieme per vincere'

Roma, 8 ott. (Adnkronos Salute) - Negli ultimi 4 decenni le prospettive dei pazienti con malattia reumatologica - oltre 5 milioni di italiani - sono decisamente migliorate anche grazie alle innovazioni giunte dalla ricerca. Molte patologie vengono cronicizzate e i nuovi trattamenti e terapie garantiscono pure una buona qualità di vita quotidiana. Tuttavia, molti aspetti dell'assistenza socio-sanitaria devono essere migliorati: la continuità di cura, l'integrazione ospedale-territorio; l'accesso alle nuove terapie; la creazione o potenziamento delle Reti reumatologiche regionali. Per tenere accesi i riflettori su questa realtà, anche quest'anno l'Associazione nazionale malati reumatici (Anmar Odv) promuove in Italia la Giornata mondiale del malato reumatico che si celebra il 12 ottobre. 🔗 Leggi su Iltempo.it

