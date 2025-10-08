Giornalista aggredita a Treviso solidarietà dall’Ogd Campania

Tempo di lettura: < 1 minuto L’Ordine dei giornalisti della Campania è “al fianco della collega Cristina Autore che, inviata nel centro storico di Treviso per un servizio Mediaset sulle baby gang, è stata violentemente aggredita – si legge in una nota – da alcuni giovanissimi ed è stata portata al Pronto soccorso in seguito al lancio di una bottiglia che l’ha colpita al ginocchio”. “Aggredita con insulti, minacce e lancio di bottiglie. I carabinieri hanno poi identificato due giovani italiani di cui uno minorenne. L’Ordine della Campania chiede alle forze dell’Ordine la massima protezione per i colleghi impegnati in inchieste particolarmente a rischio”, conclude la nota. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

