Giorgia Meloni ospite due volte di Bruno Vespa | Non conto più le minacce di morte Il clima si sta imbarbarendo

E non si dica che la premier Meloni non si lascia intervistare dalla stampa italiana. Nella serata di ieri, martedì 7 ottobre, la presidente del Consiglio è stata ospite per ben due volte di Bruno Vespa, prima nella trasmissione "Cinque Minuti" e poi a "Porta a Porta" (qui la puntata integrale). 🔗 Leggi su Today.it

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di Porta a Porta, in onda questa sera su Rai1, ha dichiarato: "Io, i ministri Tajani e Crosetto e credo l'amministratore delegato di Leonardo" Roberto Cingolani "siamo stati denunciati alla Corte Penale Internazi - facebook.com Vai su Facebook

