Giorgia Meloni ospite due volte di Bruno Vespa | Non conto più le minacce di morte Il clima si sta imbarbarendo

8 ott 2025

E non si dica che la premier Meloni non si lascia intervistare dalla stampa italiana. Nella serata di ieri, martedì 7 ottobre, la presidente del Consiglio è stata ospite per ben due volte di Bruno Vespa, prima nella trasmissione "Cinque Minuti" e poi a "Porta a Porta" (qui la puntata integrale). 🔗 Leggi su Today.it

giorgia meloni ospite dueGiorgia Meloni due volte da Vespa: «Io denunciata per genocidio, non conto più le minacce di morte». La premier sulle armi a Israele e la Flotilla «inutile» - Doppia ospitata per la premier su Rai1, prima con l'intervento a Cinque minuti e poi a Porta a porta, sempre sotto la conduzione di Bruno Vespa. Riporta open.online

giorgia meloni ospite dueGiorgia Meloni a Porta a Porta: "Denunciata per concorso in genocidio. Non conto più le minacce di morte" - "Io, il ministro Tajani e Crosetto e l'amministratore delegato di Leonardo" Roberto Cingolani "siamo stati denunciati alla Corte Penale Internazionale per concorso in genocidio. Da huffingtonpost.it

