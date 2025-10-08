Giorgetti | Pil in accelerazioneprudenza

21.20 "Per la seconda metà dell'anno, le previsioni più aggiornate indicano una lieve accelerazione della crescita congiunturale del Pil.Tuttavia, tenendo conto dell'andamento delle variabili esogene internazionali,condizionate dal dal nuovo contesto macroeconomico internazionale,la stima di crescita annuale è stata prudenzialmente rivista al ribasso di 0,1 punti percentuali rispetto alla precedente stima di aprile, attestandosi ora allo 0,5% (0,6% nella media dei dati trimestrali)". Così Giorgetti in audizion sul Dpfp. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: giorgetti - accelerazioneprudenza

Giorgetti, 'Pil in accelerazione, ma stima anno prudenziale' - "Per la seconda metà dell'anno in corso, le previsioni più aggiornate indicano una lieve accelerazione della crescita congiunturale del Pil. Segnala msn.com

Manovra e DPFP, l’Istat gela Giorgetti su PIL & Co. e conferma quella paura - Il commento dell'Istat, che avverte Giorgetti sul target del PIL e che conferma quel timore. Si legge su money.it