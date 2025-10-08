Giorgetti non fa show ma è un vero statista

Egregio direttore Feltri, seguo con interesse la rubrica che da tempo lei dirige magistralmente. Con le sue risposte ai lettori mi trovo con rarissime eccezioni, perfettamente d'accordo. Vorrei conoscere il suo parere sulla figura dell'attuale ministro italiano dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti. Personalmente lo ritengo uno dei migliori ministri dell'attuale governo, uno dei migliori ministri della storia dell'Italia repubblicana. La sua non comune competenza, ormai ampiamente dimostrata dagli eccezionali risultati raggiunti sono da premio Nobel. Ma oltre alle sue capacità professionali trovo ammirevole il suo comportamento e le sue doti umane: capacità di lavorare duramente, in silenzio, in assoluta umiltà, evitando i riflettori dei media e manifestandosi sempre assolutamente leale verso la compagine governativa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giorgetti non fa show ma è un vero statista

