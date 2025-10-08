Giorgetti | in 4 anni deficit a -5 punti
15.25 Nel documento programmatico di finanza pubblica "alcuni dati sono migliori di quelli previsti: la revisione a consuntivo ha portato un miglioramento di 4 decimali del livello del debito,che si attesta a 134,9%:1 punto più favorevole che si trasmette agli anni successivi. Il rapporto deficitpil scenderà sotto al 3% dal 2026, forse anche dal 2025 ricominciando a registrare avanzi primari".Lo ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti all'assemblea Assonime. "Dall'8,6% del 2022, in 4 anni avremo ridotto il deficit di 5 punti e mezzo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Pensioni, come Giorgetti vuole bloccare l’adeguamento dell’età con l’aspettativa di vita: si esce a 67 anni
Le banche a Giorgetti: “No al contributo, veniamo da anni difficili”. Nel 2024 utili al massimo storico di 46,5 miliardi
