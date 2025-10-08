Giorgetti | Il rapporto deficit Pil sotto il 3% già nel 2025

Lapresse.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rapporto deficitPil potrebbe scendere sotto il 3% già nel 2025. E’ sulla sicurezza dei Conti pubblici che si concentra adesso, a un passo dalla Manovra di bilancio, l’attenzione del ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, non soltanto perché molto “pragmaticamente” significa “sicurezza nazionale” ma anche perché vuol dire “vantaggi” per tutti gli italiani. Dati migliori del previsto. “Il Dpfp conferma gli obiettivi in termini di andamento della spesa e di riduzione di deficit e debito – osserva Giorgetti intervenendo all’ assemblea di Assonime a Roma – questo sarebbe già in quanto tale un risultato se guardiamo al deterioramento del quadro internazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

