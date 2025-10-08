Giorgetti dà l’ultimatum alle banche gli extra profitti saranno usati in Manovra

Un discorso a tutto campo, tra banche, fisco e politica economica. A pochi giorni dal vertice di maggioranza che definirà la prossima Legge di bilancio (previsto per il 13 ottobre), Giancarlo Giorgetti è tornato a spiegare la sua visione sul rapporto tra Stato, istituti di credito e imprese. Dal palco della Toscana, a Livorno il ministro dell'economia ha anticipato i nodi chiave della Manovra: il taglio delle imposte per il ceto medio e la pace fiscale, due questioni di cui ha ampiamente trattato ultimamente. Il ministro ha poi toccato un'altra questione principale, cioè quella del possibile contributo straordinario dalle banche.

