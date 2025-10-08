Gioiellerie nel mirino dei ladri due colpi nella notte

Riminitoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E', con tutta probabilità, la stessa banda che nella notte tra martedì e mercoledì ha preso di mira due gioiellerie in provincia di Rimini riuscendo a svaligiarne una mentre, la seconda, ha resistito all'assalto. Il colpo messo a segno è stato ai danni della gioielleria “Guidi Walter”, nel cuore. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: gioiellerie - mirino

Due gioiellerie colpite tra Cattolica e Rimini: usate le stesse modalità - Nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 ottobre, una banda di ladri ha assaltato una  gioielleria a Cattolica. Lo riporta chiamamicitta.it

gioiellerie mirino ladri dueBanda del flex a Baronissi, gioielleria nel mirino: c’è l’indagine - Nella notte i ladri sono entrati in azione riuscendo ad introdursi nel negozio e a prendere oggetti in oro prima che ... Segnala ilmattino.it

