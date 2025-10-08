Ginnastica ritmica in gara le allieve Aldini campionessa regionale
Grande weekend di successi per la Gymnica 96 di Forlì al campionato Emilia-Romagna Allieve Gold, dove le giovani ginnaste forlivesi hanno dimostrato tutto il loro talento. È stata protagonista Sofia Aldini, che ha conquistato il titolo di campionessa regionale nella categoria Allieve 3, grazie all’esecuzione di due esercizi di altissimo livello tecnico e a una notevole maturità espressiva nonostante la giovane età. Brillante anche la prova di Viktoria Grosuliak, seconda nella categoria Allieve 2. Nella categoria Allieve 4, Virginia Colombo (al suo esordio a questo livello) ha ottenuto un eccellente terzo posto, mentre Zoe Torri ha chiuso ottava. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
