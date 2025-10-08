Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di ginnastica artistica femminile, ha diramato le convocazioni per i Mondiali, che si disputeranno a Jakarta (Indonesia) dal 19 al 26 ottobre. Ricordiamo che la rassegna iridata in anno post-olimpico non prevede la gara a squadre ed è dunque rivolta esclusivamente alle individualiste, ogni Nazione può schierare un massimo di quattro atlete e soltanto tre possono salire su un determinato attrezzo. Come annunciato in occasione dei Campionati Italiani Assoluti disputati a Quartu Sant’Elena una decina di giorni fa, il tecnico bresciano ha deciso di non chiamare in causa Alice D’Amato e Manila Esposito: la Campionessa Olimpica di Parigi 2024 alla trave e la due volte Campionessa d’Europa all-around (nonché bronzo a cinque cerchi sui 10 cm) non sarebbero state al top della forma per onorare al meglio l’evento più importante di questa annata agonistica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ginnastica artistica, le convocate dell’Italia per i Mondiali: torna Asia D’Amato, Perotti per stupire, grandi assenze