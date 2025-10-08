Ginnastica artistica il campionato a squadre Gold Canaletto un ottimo esordio

Sport.quotidiano.net | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima prova per le ragazze della Ginnastica Canaletto nel Campionato a Squadre Gold di ginnastica artistica a Genova. A contendersi il podio diverse società provenienti da tutta la regione, ciascuna con squadre preparate e determinate. Gli atleti si sono esibiti in esercizi al corpo libero, trave, volteggio e parallele, mostrando un alto livello tecnico e una notevole coesione di gruppo, elemento chiave nella competizione a squadre. La squadra canarina, composta da, Mashall Veras, Sofia Serafini, Arianna Di Vita, Gaia Poggiali e Eleonora Bessone (in rappresentanza della Fratellanza Savonese) hanno svolto una prestazione di grande valore tecnico e carattere, che ha permesso al gruppo di conquistare un meritatissimo secondo posto nella gara di Gold 3B. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

ginnastica artistica il campionato a squadre gold canaletto un ottimo esordio

© Sport.quotidiano.net - Ginnastica artistica, il campionato a squadre Gold. Canaletto, un ottimo esordio

In questa notizia si parla di: ginnastica - artistica

Ginnastica artistica, la SMaL torna da Rimini con 23 medaglie

LIVE Universiadi 2025, risultati 22 luglio in DIRETTA: azzurri del volley a caccia della semifinale! Inizia la ginnastica artistica

LIVE Universiadi 2025, risultati 23 luglio in DIRETTA: out tutti gli azzurri nell’arco, in corso le qualificazioni della ginnastica artistica

ginnastica artistica campionato squadreGinnastica artistica, il campionato a squadre Gold. Canaletto, un ottimo esordio - Prima prova per le ragazze della Ginnastica Canaletto nel Campionato a Squadre Gold di ginnastica artistica a Genova. Lo riporta sport.quotidiano.net

Ginnastica artistica, doppia vittoria per le atlete dell'Edera ai Campionati regionali di squadra - "Queste vittorie, confermano ancora una volta il solido e brillante lavoro di crescita in atto a Ravenna e il grande vivaio che continua a crescere", commenta la società ... Come scrive ravennatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Ginnastica Artistica Campionato Squadre