Ginnastica artistica il campionato a squadre Gold Canaletto un ottimo esordio
Prima prova per le ragazze della Ginnastica Canaletto nel Campionato a Squadre Gold di ginnastica artistica a Genova. A contendersi il podio diverse società provenienti da tutta la regione, ciascuna con squadre preparate e determinate. Gli atleti si sono esibiti in esercizi al corpo libero, trave, volteggio e parallele, mostrando un alto livello tecnico e una notevole coesione di gruppo, elemento chiave nella competizione a squadre. La squadra canarina, composta da, Mashall Veras, Sofia Serafini, Arianna Di Vita, Gaia Poggiali e Eleonora Bessone (in rappresentanza della Fratellanza Savonese) hanno svolto una prestazione di grande valore tecnico e carattere, che ha permesso al gruppo di conquistare un meritatissimo secondo posto nella gara di Gold 3B.
Ginnastica artistica, la SMaL torna da Rimini con 23 medaglie
LIVE Universiadi 2025, risultati 22 luglio in DIRETTA: azzurri del volley a caccia della semifinale! Inizia la ginnastica artistica
LIVE Universiadi 2025, risultati 23 luglio in DIRETTA: out tutti gli azzurri nell’arco, in corso le qualificazioni della ginnastica artistica
Ginnastica artistica news Prima prova campionato regionale Gold 2. Le ginnaste della Reale con una squadra riorganizzata in emergenza per un piccolo infortunio si presenta a testa alta e porta a termine una buona gara senza grandi errori. Terminano seste
Ginnastica artistica, doppia vittoria per le atlete dell'Edera ai Campionati regionali di squadra - "Queste vittorie, confermano ancora una volta il solido e brillante lavoro di crescita in atto a Ravenna e il grande vivaio che continua a crescere", commenta la società