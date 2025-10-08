Prima prova per le ragazze della Ginnastica Canaletto nel Campionato a Squadre Gold di ginnastica artistica a Genova. A contendersi il podio diverse società provenienti da tutta la regione, ciascuna con squadre preparate e determinate. Gli atleti si sono esibiti in esercizi al corpo libero, trave, volteggio e parallele, mostrando un alto livello tecnico e una notevole coesione di gruppo, elemento chiave nella competizione a squadre. La squadra canarina, composta da, Mashall Veras, Sofia Serafini, Arianna Di Vita, Gaia Poggiali e Eleonora Bessone (in rappresentanza della Fratellanza Savonese) hanno svolto una prestazione di grande valore tecnico e carattere, che ha permesso al gruppo di conquistare un meritatissimo secondo posto nella gara di Gold 3B. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ginnastica artistica, il campionato a squadre Gold. Canaletto, un ottimo esordio