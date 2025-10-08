Ginnastica artistica i convocati dell’Italia per i Mondiali | Abbadini e Macchini leader Targhetta può brillare

Giuseppe Cocciaro, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di ginnastica artistica maschile, ha diramato le convocazioni per i Mondiali, che si disputeranno a Jakarta (Indonesia) dal 19 al 26 ottobre. Ricordiamo che la rassegna iridata in anno post-olimpico non prevede la gara a squadre ed è dunque rivolta esclusivamente agli individualisti, ogni Nazione può schierare un massimo di sei atleti e soltanto tre possono salire su un determinato attrezzo. A guidare il gruppo saranno due atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024, ovvero Yumin Abbadini e Carlo Macchini: il bergamasco cercherà una prestazione di rilievo sul giro completo, dopo essersi distinto ai Giochi e aver conquistato il bronzo agli Europei 2024, ma attenzione anche alle sue prestazioni tra sbarra e cavallo con maniglie; il marchigiano ha le potenzialità per brillare alla sbarra e regalarsi delle soddisfazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

