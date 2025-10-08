Ginnastica artistica i convocati dell’Italia per i Mondiali | Abbadini e Macchini leader Targhetta può brillare
Giuseppe Cocciaro, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di ginnastica artistica maschile, ha diramato le convocazioni per i Mondiali, che si disputeranno a Jakarta (Indonesia) dal 19 al 26 ottobre. Ricordiamo che la rassegna iridata in anno post-olimpico non prevede la gara a squadre ed è dunque rivolta esclusivamente agli individualisti, ogni Nazione può schierare un massimo di sei atleti e soltanto tre possono salire su un determinato attrezzo. A guidare il gruppo saranno due atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024, ovvero Yumin Abbadini e Carlo Macchini: il bergamasco cercherà una prestazione di rilievo sul giro completo, dopo essersi distinto ai Giochi e aver conquistato il bronzo agli Europei 2024, ma attenzione anche alle sue prestazioni tra sbarra e cavallo con maniglie; il marchigiano ha le potenzialità per brillare alla sbarra e regalarsi delle soddisfazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ginnastica - artistica
Ginnastica artistica, la SMaL torna da Rimini con 23 medaglie
LIVE Universiadi 2025, risultati 22 luglio in DIRETTA: azzurri del volley a caccia della semifinale! Inizia la ginnastica artistica
LIVE Universiadi 2025, risultati 23 luglio in DIRETTA: out tutti gli azzurri nell’arco, in corso le qualificazioni della ginnastica artistica
Ginnastica artistica news Prima prova campionato regionale Gold 2. Le ginnaste della Reale con una squadra riorganizzata in emergenza per un piccolo infortunio si presenta a testa alta e porta a termine una buona gara senza grandi errori. Terminano seste - facebook.com Vai su Facebook
Ginnastica artistica . Quattro cesenati sognano - Vannucchi, Barzasi, Marzocchi e Agosti domani e domenica parteciperanno ai Campionati Nazionali Assoluti : nel mirino la convocazione ai mondiali. Si legge su msn.com