Gimbe | Negli ultimi tre anni 13,1 miliardi in meno alla Sanità | Un italiano su due rinuncia alle cure cresce la spesa privata
Nel nostro Paese "mancano gli infermieri e soffre la medicina generale": è quanto emerge dall'ottavo Rapporto della Fondazione, presentato alla Camera dal presidente Nino Cartabellotta, che analizza e monitora la sostenibilità e l'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
"Senza risolvere la crisi del personale sanitario, la riforma dell'assistenza territoriale prevista dal Pnrr sarà solo un'occasione mancata", denuncia la fondazione Gimbe
Gimbe: "Negli ultimi tre anni 13,1 miliardi in meno alla Sanità | Un italiano su due rinuncia alle cure, cresce la spesa privata" - La "lenta agonia" del Servizio Sanitario Nazionale rischia di aprire sempre più la strada al privato.