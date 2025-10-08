Gimbe | 15 punti per rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale

Tv2000.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

15 punti per rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale. La Fondazione Gimbe ha presentato oggi la proposta per garantire a tutti il diritto alla salute e denuncia: negli ultimi 3 anni alla sanità 13 miliardi in meno. Servizio di Cesare Cavoni TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

