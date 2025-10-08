Gimbe | 15 punti per rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale
15 punti per rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale. La Fondazione Gimbe ha presentato oggi la proposta per garantire a tutti il diritto alla salute e denuncia: negli ultimi 3 anni alla sanità 13 miliardi in meno. Servizio di Cesare Cavoni TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: gimbe - punti
Gimbe, Sicilia penultima tra le regioni per l'erogazione delle cure essenziali. Balzo in avanti della Calabria (+41 punti)
Sanità, Lombardia perde 14 punti nella classifica Gimbe. Scontro in Regione: "Doverosa autocritica della destra"
#Tg2000 - #Gimbe: 15 punti per rilanciare il #ServizioSanitarioNazionale #8ottobre #Tv2000 #Salute #SNN @GIMBE @tg2000it - X Vai su X
La fondazione GIMBE lancia oggi l’ennesimo allarme al governo sulla sanità pubblica. Le risorse del governo per la sanità pubblica sono sempre meno. In 3 anni il servizio sanitario nazionale ha perso 13 miliardi di euro. Il dottor Cartabellotta ha parlato di “le - facebook.com Vai su Facebook
Rapporto Gimbe 2025 sul SSN, Sereni: Pd pronto a confronto per un vero rilancio - Grazie a Gimbe per il lavoro autorevole, indipendente e serio che come sempre ha svolto nel Rapporto 2025 sul SSN. partitodemocratico.it scrive
Sanità, rapporto Gimbe: “Troppi medici e pochi infermieri, si rischia il collasso strutturale” - L'eccesso di medici e la carenza di infermieri rischiano di compromettere strutturalmente la sanità italiana. Scrive msn.com